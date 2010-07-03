В Парке Горького пройдет международный фестиваль дрон-рейсинга

В Москве 24-25 августа состоится международный фестиваль дрон-рейсинга Rostec Drone Festival. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов фестиваля.
В соревнованиях будут участвовать 32 профессиональных пилота. Из них 16 представляют зарубежные страны – США, Китай, Корею, Германию, Италию, Францию, Англию, Латвию и Польшу.
Будет два соревновательных дня, в течение которых буду проходить квалификационный и отборочный этапы. Финал пройдет 25 августа.
В парке к фестивалю построят двухуровневую трассу с подвесными конструкциями и тоннелем для зрителей.
Также в рамках фестиваля будет работать зона экспо. Участники здесь будут рассказывать о современных тенденциях и новинках в мире беспилотных летательных аппаратов и расскажут о секретах и тонкостях качественной фотовидеосъемки при помощи дронов.
Дрон-рейсинг официально признан в России спортивной дисциплиной в конце 2017 года. Сегодня он объединяет десятки тысяч пилотов и 75 миллионов фанатов по всему миру. Среди наиболее масштабных событий мировую известность обрели такие мероприятия, как Paris Drone Festival, Drone Prix Munich, World Drone Prix Dubai, Drone Prix Madrid.
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