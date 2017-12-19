Дуров сообщил о проблемах с доступом к Telegraph

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров пожаловался на частичную блокировку домена издательского сервиса Telegraph. Предприниматель отметил, что проблемы появились после жалоб из России.

Дуров заявил, что ведет переговоры с регистратором доменной зоны, чтобы решить проблему. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщают "Дни.ру".

Сервис Telegraph позволяет пользователям анонимно размещать статьи в интернете, заполнив всего несколько простых полей на сайте. Пользоваться порталом можно совершенно бесплатно.

В понедельник, 18 декабря, пользователи в России пожаловались на проблемы с работой мессерджера Telegram. Сообщения уходили с задержкой, в некоторых случаях сервис зависал в статусе "обновление". Аналогичные ошибки в работе отметили и пользователи по всему миру.

Как позднее пояснил Павел Дуров, проблемы начались после роста трафика в сервисе. Он заверил пользователей, что разработчики уже приняли необходимые меры для устранения неполадок.