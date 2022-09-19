Эксперт рассказал, какие признаки указывают на прослушку смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Существует несколько признаков, которые могут указывать на незаконную прослушку гаджета, утверждает генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, слишком скорый расход заряда смартфона, самозапуск микрофона или видеокамеры могут говорить о подобном вмешательстве.

"Такие вещи могут проявляться поодиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую "самостоятельную" работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь", – отметил Кусков в разговоре с агентством "Прайм".

Кроме того, эксперт порекомендовал проверить приложения гаджета. Если обнаружатся программы, которые пользователь не устанавливал, следует либо удалить их, либо сбросить настройки и провести перестановку софта, заключил Кусков.

Ранее специалист в области информационной безопасности порекомендовал не ссориться с телефонными аферистами, а просто класть трубку. По его словам, некоторые мошенники могут захотеть отомстить.