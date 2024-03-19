Сбой произошел в работе приложения банка ВТБ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне сообщили о проблемах в работе мобильного приложения банка ВТБ, свидетельствуют данные площадки Downradar.

Сбой в работе сервиса начали фиксировать после 12:00 по московскому времени. Уже к 14:30 625 пользователей сообщили, что не могут войти в систему.

Больше всего о сбоях сообщают жители Москвы, Новосибирска и Воронежа.

В свою очередь, в пресс-службе ВТБ заявили, что не фиксируют сбоя в работе своего мобильного приложения.

"Все операции проходят в штатном режиме, сервисы работают в полном объеме. Отдельные обращения клиентов мы готовы как всегда отработать в индивидуальном порядке", – отметили в ВТБ.

Накануне неполадки произошли в работе интернета мобильного оператора "МегаФон". На тот момент больше всего обращений поступало из Москвы (21%) и Санкт-Петербурга (17%).

До этого сбой случился на сайте РЖД. Спустя время сервис восстановил работу.

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