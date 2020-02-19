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Общество

19 февраля, 07:30

Бесплатная сеть Wi-Fi для пациентов заработала в больнице Спасокукоцкого

технологии общество город

Фото: depositphotos/tatsianama

Бесплатный доступ в интернет с помощью Wi-Fi заработал в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого. Такую возможность для пациентов реализовали в рамках проекта по инфраструктурному переоснащению стационаров столицы, предполагающего обновление сетевых и программных систем, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Стабильный доступ в интернет очень важен для пациентов – они могут общаться с близкими, а также следить за ходом лечения в своей электронной медицинской карте, куда будут автоматически подгружаться результаты исследований, анализов и заключения врачей", – сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что больница имени Спасокукоцкого стала первой из клиник, в которой провели бесплатный Wi-Fi. До конца года планируется обеспечить свободным доступом в интернет все крупные многопрофильные клиники города.

Ранее новая единая сеть Wi-Fi появилась в школах Москвы. Сеть study.mos особенно удобна во время олимпиад, соревнований, секций, когда ученики перемещаются из одной школы в другую. Для ее использования не нужно проходить авторизацию каждый раз.

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