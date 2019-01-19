Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:35

Facebook начал тестировать новую соцсеть для подростков

технологии общество

11:35

Поделиться в социальных сетях:

В Facebook разрабатывают сервис для просмотра интернет-мемов. Работа над проектом началась несколько месяцев назад.

Как сообщает портал TechCrunch, сейчас новая платформа находится на стадии закрытого тестирования, в котором принимают участие около сотни учащихся старших классов. Отмечается, что проект рассчитан, в первую очередь, на подростков.

Посты в новой соцсети разделены на несколько категорий. В частности, там есть разделы про школу, животных, общество и так далее. Пока сервис получил черновое название LOL (сокращение от английского laughing out loud – громко смеяться).

Представители Facebook уже подтвердили информацию о разработке нового сервиса. Там отметили, что в компании пока не решили, будет сервис отдельным приложением или его интегрируют в один из уже существующих.

Ранее стало известно, что Facebook ужесточит правила политической рекламы в странах, где в 2019 году пройдут выборы. В частности, это относится к Украине, Индии, Нигерии и ЕС.

По новым правилам, введенным компанией в прошлом году, пользователи могут просматривать рекламные сообщения на выбранной ими странице вне зависимости от того, какой аудитории эти сообщения адресованы.

Также Facebook повысил прозрачность процесса размещения политической рекламы в США, Великобритании и Бразилии. В этих странах рекламодатели должны подтверждать свои личные данные и место расположения перед публикацией подобной рекламы. В течение семи лет реклама будут храниться в открытом доступе в специальной библиотеке (Ad Library).

технологии общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика