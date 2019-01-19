Facebook начал тестировать новую соцсеть для подростков

В Facebook разрабатывают сервис для просмотра интернет-мемов. Работа над проектом началась несколько месяцев назад.
Как сообщает портал TechCrunch, сейчас новая платформа находится на стадии закрытого тестирования, в котором принимают участие около сотни учащихся старших классов. Отмечается, что проект рассчитан, в первую очередь, на подростков.
Посты в новой соцсети разделены на несколько категорий. В частности, там есть разделы про школу, животных, общество и так далее. Пока сервис получил черновое название LOL (сокращение от английского laughing out loud – громко смеяться).
Представители Facebook уже подтвердили информацию о разработке нового сервиса. Там отметили, что в компании пока не решили, будет сервис отдельным приложением или его интегрируют в один из уже существующих.
Ранее стало известно, что Facebook ужесточит правила политической рекламы в странах, где в 2019 году пройдут выборы. В частности, это относится к Украине, Индии, Нигерии и ЕС.
По новым правилам, введенным компанией в прошлом году, пользователи могут просматривать рекламные сообщения на выбранной ими странице вне зависимости от того, какой аудитории эти сообщения адресованы.
Также Facebook повысил прозрачность процесса размещения политической рекламы в США, Великобритании и Бразилии. В этих странах рекламодатели должны подтверждать свои личные данные и место расположения перед публикацией подобной рекламы. В течение семи лет реклама будут храниться в открытом доступе в специальной библиотеке (Ad Library).
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