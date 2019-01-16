Facebook запретит размещение политической рекламы с территории других стран

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Facebook ужесточит правила политической рекламы в странах, где в 2019 году пройдут выборы. В частности, это относится к Украине, Индии, Нигерии и ЕС, сообщает "Интерфакс".

По новым правилам, введенным компанией в прошлом году, пользователи могут просматривать рекламные сообщения на выбранной ими странице вне зависимости от того, какой аудитории эти сообщения адресованы.

Также Facebook повысил прозрачность процесса размещения политической рекламы в США, Великобритании и Бразилии. В этих странах рекламодатели должны подтверждать свои личные данные и место расположения перед публикацией подобной рекламы.

В течение семи лет реклама будут храниться в открытом доступе в специальной библиотеке (Ad Library). Любой желающий сможет получить информацию о заказчике и охвате рекламы, портрете аудитории.

В Нигерии запрет на размещение с территории других стран рекламы, связанной с выборами, введут с 16 января, позже – на Украине. В феврале планируется запустить Ad Library и усилить меры по авторизации в Индии.

Прозрачность рекламных сообщений повысят и накануне майских выборов в странах ЕС. К июню соцсеть предложит перечень инструментов для рекламодателей во всех странах мира.

Накануне стало известно, что на борьбу с недостоверной информацией и новостями низкого качества Facebook намерен потратить не менее 300 миллионов долларов.