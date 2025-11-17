В Москве стала доступна онлайн-консультация по услугам ЖКХ в режиме реального времени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стала доступна онлайн-консультация специалистов центров "Мои документы" по услугам ЖКХ в режиме реального времени, передает сайт мэра и правительства столицы.

Таким образом, воспользоваться сервисом онлайн-консультации можно не только по предварительной записи на портале mos.ru, но и в формате живой очереди. Москвичи смогут задать интересующие вопросы по тарифам, суммам и перерасчетам в едином платежном документе или открытию финансово-лицевого счета для начислений за услуги ЖКХ по новостройкам и домам, которые были построены по реновации.

Помимо этого, горожане смогут узнать про объединение кодов плательщика для единственного владельца или внесение корректировок в доли собственности, а также про изменения сведений о жилищном учете или по числу зарегистрированных в выписке из домовой книги.

Жителям столицы напомнили, что с помощью данных консультаций они смогут получить лишь необходимую информацию. Для подачи документов нужно будет прийти в один из районных центров "Мои документы", которые открыты каждый день с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы госуслуг работают в период с 10:00 до 22:00.

Для получения онлайн-консультации по вопросам ЖКУ в режиме реального времени необходимо на mos.ru выбрать раздел "Жилье, недвижимость, земля", а после – подраздел "ЖКУ, обслуживание жилья". Затем появится услуга "Онлайн-консультация специалиста центра госуслуг в порядке живой очереди".

Данные консультации также доступны на сайте "Мои документы. Москва". Для этого необходимо зайти в каталог услуг и перейти в раздел "Видеоконсультации с сотрудниками центров госуслуг". После этого нужно выбрать подходящую тему из предложенных, а затем нажать кнопку "Начать видеоконсультацию". Данной услугой можно пользоваться каждый день с 08:00 до 19:50, исключение составляют лишь праздники.

Департамент информационных технологий Москвы также напомнил, что на mos.ru жителям столицы в удобное для них время доступна онлайн-встреча с сотрудником центра "Мои документы" более чем по 100 государственным и муниципальным услугам.

Для этого нужно зайти на портале в раздел "Документы", а после нажать на кнопку "Запись на консультацию и личный прием в онлайн‑формате". Затем нужно выбрать цель записи, а также дату и время консультации. Ссылка на онлайн-встречу придет в личный кабинет и на электронную почту.

Ранее депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что портал mos.ru за 10 лет смог изменить жизнь москвичей. Он также считает, что данный ресурс является ярким примером того, как в Москве развиваются технологии. Пользователям доступно свыше 450 сервисов: от оплаты счетов за услуги ЖКХ и проверки школьной успеваемости ребенка до планирования отдыха и досуга.

