Хинштейн заявил о необходимости создания полноценного аналога YouTube в РФ

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Прежде чем говорить о блокировке YouTube на территории РФ, необходимо создать его полноценный аналог, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово пока здесь ключевое", – передает его слова РИА Новости.

Хинштейн добавил, что в данный момент в РФ нужно решить проблему, связанную с созданием сервиса, который стал бы хорошей заменой американского видеохостинга, в ином случае обычные пользователи станут "заложниками". По его словам, сама площадка и компания Google занимают достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к РФ.

При этом депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

"У российских контент-мейкеров на YouTube нет будущего", – отметил он.

Горелкин подчеркнул, что видеохостинг представляет собой площадку, которая намеренно нарушает законодательство РФ, осознавая это.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что в данный момент у YouTube нет альтернативы. Однако, она напомнила, что на площадке в том числе размещаются фейки и экстремистские материалы. По словам Мизулиной, YouTube уже "заработал на 300 блокировок" за то, что не удаляет запрещенный контент.

До этого в Минцифры РФ отмечали, что не увидели необходимости в блокировке YouTube. В министерстве считают такой шаг нецелесообрзным.



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