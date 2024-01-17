Суд оштрафовал американский сервис DigitalOcean на 30 млн рублей

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Мировой судья Таганского района Москвы назначил оборотный штраф в размере более 30 миллионов рублей компании DigitalOcean за работу на территории России без представительства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Собеседница агентства уточнила, что американский провайдер, который предоставляет услуги облачного хранения, признали виновным по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ ("Осуществление иностранным юрлицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, открытия представительства, учреждения российского юрлица").

Наказанием стал административный штраф в размере 30 миллионов 810 тысяч 55 рублей, заключила она.

Московский суд ранее днем обязал американскую компанию Amazon выплатить свыше 200 миллионов рублей за отсутствие представительства в России. Слушание дела прошло в мировом судебном участке № 422.

Летом прошлого года Роскомнадзор внес Amazon в список подлежащих "приземлению" компаний. Кроме того, в перечне оказались такие фирмы, как Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.

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