Tele2 разыграет более 2 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оператор Tele2 проведет всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В борьбе за главный приз геймерам понадобится смартфон и быстрый 4G-интернет.

Общий призовой фонд в этом году увеличился вдвое – до 2,1 миллиона рублей. Бесплатная регистрация стартует 15 июня на платформе Cyberhero.

Как показали исследования компании Newzoo, карантинные ограничения привели к резкому росту популярности мобильных игр во всем мире. Мобильный киберспорт в России продолжает развивать Tele2.

"Число поклонников гейминга в России и мире ежегодно растет. По оценкам компании Nielsen, в 2019 году аудитория киберспорта в нашей стране перешагнула отметку в 12 миллионов человек и продолжит расти в среднем на 20% ежегодно. Вместе с тем увеличиваются и расходы геймеров на покупку профессиональной техники – игровых компьютеров и консолей. Мы хотим, чтобы популярное увлечение было доступно каждому, у кого есть смартфон и быстрый 4G-интернет. Поэтому мы организуем всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020. Посвятить время любимому увлечению там, где удобно и когда хочется, – в духе "других правил" Tele2", – рассказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Турнир пройдет в четырех дисциплинах: PUBG mobile (соло, дуэт, команда), Free fire, Brawl stars, Mobile legends. Принять участие в соревнованиях могут абоненты любых операторов. Первые квалификации запланированы на 26 июня.

По данным аналитической компании Sensor Tower, приложения PUBG mobile и Free fire возглавили рейтинг самых скачиваемых в категории "Игры" в 2019 году. А трансляции PUBG mobile и Free Fire в 2019 году вошли в топ-20 самых просматриваемых в мире на платформах Twitch, Mixer и YouTube.

Принять участие в турнире могут абоненты всех операторов, но для борьбы за главный приз в финале нужно быть клиентом Tele2. Финальные игры пройдут 25–26 июля и 1–2 августа. Их трансляции можно будет увидеть на платформе Cyberhero, в сообществе Cyberhero в социальной сети "ВКонтакте" или на Twitch. Трансляции игр также пройдут на YouTube.