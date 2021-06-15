Эксперты назвали самого скоростного интернет-провайдера в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

МТС стал лидером по скорости и стабильности среди провайдеров фиксированного интернета в I квартале 2021 года в Москве, говорится в исследовании международного агентства Ookla.

"Согласно проведенному анализу, МТС показывает самые высокие медианные скорости загрузки и передачи – 71,97 Мбит/с и 79,13 Мбит/с соответственно", – говорится в сообщении.

Помимо скорости, Ookla проанализировала показатель стабильности – процент выборок данных провайдера, отвечающих минимальной скорости загрузки 25 Мбит/с и минимальной скорости передачи 3 Мбит/с. У МТС самый высокий показатель стабильности также зафиксирован в Москве (82,9%).

Фиксированная сеть интернет-доступа МТС в Москве построена на технологии GPON – это наиболее современная технология предоставления ШПД-доступа в мире на сегодняшний день, прокомментировали в пресс-службе МТС. На базе этой сети компания подключает абонентов на скорости до 1 Гбит/с.

"Москвичи все больше предпочитают высокие скорости: по итогам 2020 года наиболее популярными тарифами для подключения стали тарифы от 300 Мбит/с, объем интернет-трафика за прошлый год вырос на 40%. В текущем году мы ожидаем дальнейшего роста трафика передачи данных, поскольку растет количество цифровых сервисов и их пользователей. Наша сеть полностью справляется с растущими нагрузками, и при первой необходимости мы можем быстро увеличить ее пропускную способность", – отметил вице-президент – директор региона "Москва" Дмитрий Рылов.

В исследовании приняли участие 10 российских городов, по результатам которого скорость интернета в Москве оказалась выше, чем в других регионах, – 72,62 Мбит/с. Новосибирск продемонстрировал второй результат – 70,80 Мбит/с, третье место разделили Челябинск и Нижний Новгород при скорости передачи 67,97 Мбит/с и 67,82 Мбит/с соответственно.