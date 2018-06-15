Российский "Терминатор-3" стал угрозой для "самого смертоносного оружия США"

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Разрабатываемая в России боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-3" сможет сбивать дроны, считающиеся "самым смертоносным оружием США", сообщает National Interest.

Третье поколение БМПТ-72 "Терминатор" сможет сбивать все цели: воздушные, наземные, а также живую и неживую силу противника. В новой версии машины добавят боеприпасы "земля – воздух" с изменяемой траекторией и возможностью подрыва во время полета.

Автор материала считает, превращение БМПТ-72 в платформу по борьбе с дронами наталкивает на некоторые вопросы. Он отметил, что "Терминатор-3" оснастят пушками, гранатометами, пулеметами, противотанковыми ракетами и противокорабельным оружием. Эксперт заинтересовался, где можно разместить оружие для борьбы с беспилотниками, если на машине и так будет девять разных систем вооружений.

По мнению автора, "Терминатор-3" станет "хорошо бронированной" машиной, которая окажется эффективна в городских условиях при борьбе с пехотой и легкобронированными целями. Третье поколение БМПТ-72 будет более живучим в бою, чем легкая машина, но потребует больших затрат в обслуживании, полагает автор статьи.