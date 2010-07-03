Россия возобновит производство двигателя, который делали на Украине более 30 лет

Научно-производственное объединение Энергомаш (входит в Роскосмос) сообщило о том, что возобновляет производство ракетного двигателя РД-120. Такой двигатель изготавливался на Украине более 30 лет. Соответствующее видео опубликовано на сайте предприятия.
РД-120 был разработан НПО Энергомаш в 1976-1985 годах для второй ступени ракеты-носителя "Зенит" (ее производили на Украине). Двигатель серийно изготавливался на украинском Южном машиностроительном заводе.
"Происходит возобновление производства, его модернизация, улучшение характеристик для применения его в составе новых российских уже перспективных ракет", – заявил мастер литейного цеха НПО Энергомаш Владислав Паламарчук.
Также отмечается, что ведется разработка двигателя РД-120К (РД-120U) – модификации РД-120 с коротким соплом для перспективных ракет. Уже проведены два огневых испытания одного двигателя.
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