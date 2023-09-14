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14 сентября, 17:09

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную мобильному приложению "Хорошие новости"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

18 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации мобильного приложения "Хорошие новости", созданного по инициативе Общественной палаты РФ.

О целях и задачах проекта расскажут:

  • председатель координационного совета по сетевым сообществам ОП РФ, президент ассоциации "МАКО" Ольга Голышенкова;
  • первый зампредседателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов;
  • руководитель интернет-проекта "Хорошие новости" Илья Федоров;
  • руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук.

Смотрите прямую трансляцию 18 сентября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

технологиипресс-конференция
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