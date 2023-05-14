Министры образования стран G7 будут работать над снижением рисков при развитии ИИ – СМИ

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Министры образования стран "Большой семерки (G7) решили начать работу над минимизацией рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ), включая чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает телеканал NHK.

"Принимая во внимание частоту происходящих вызовов, представляется затруднительным для отдельных стран справляться с ними самостоятельно, поэтому является важным, чтобы страны G7 и международное сообщество работали сообща, чтобы взрастить и поддержать детей по всему миру", – заявила министр образования Японии Кэйко Нагаока.

Она добавила, что все стороны пришли к единому мнению относительно важности цифровизации образования, при этом есть необходимость в отслеживании рисков, которые могут появиться в процессе цифровизации

Необходимо проработать вопросы о влиянии ИИ на образовательный процесс, подчеркнула Нагаока.

Встреча министров образования прошла в японских городах Тояма и Канадзава 13 и 14 мая. Они приняли решение работать над возможностью получения качественного образования всеми людьми в мире.

Ранее помощник по кибербезопасности Минюста Аргентины Густаво Сайна заявлял, что злоумышленники могут воспользоваться чат-ботом ChatGPT для совершения киберпреступлений.

Он отметил, что чат-бот способен предоставить информацию о создании вредоносного кода, программы, вируса, а также о реализации фишинговой компании от имении кредитных организаций.



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