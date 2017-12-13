Трамп официально запретил использование ПО "Касперского" госструктурами США

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Государственным органам власти в США официально запретили использовать программные продукты российской компании "Лаборатория Касперского". Положение об этом содержится в оборонном бюджете США на 2018 год, который был подписан американским лидером Дональдом Трампом во вторник.

Как сообщает РИА Новости, в законе указано, что запрет на использование "Касперского"действует с 1 октября, хотя итоговый вариант принятия бюджета на 2018 финансовый год был согласован только 16 ноября.

Ранее сообщалось, что 13 сентября министерство внутренней безопасности США обязало все государственные учреждения в трехмесячный срок прекратить использование продукции копании-разработчика антивирусов и защитных систем "Лаборатория Касперского". В компании объяснили это решение тем, что основное назначение подразделения исчерпано.