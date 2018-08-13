WhatsApp предоставит спецслужбам доступ к перепискам пользователей

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Мессенджер WhatsApp откажется от использования технологии сквозного шифрования сообщений и предоставит спецслужбам доступ к личным перепискам пользователей.

Как отмечает издание "Мир24", на такой шаг создатели сервиса были вынуждены пойти по требованию Facebook, который является владельцем WhatsApp. Глава Facebook сообщил, что компания выполняет требование американских властей.

Предполагается, что версия приложения с ослабленным шифрованием появится в следующем году. Получив доступ к переписке пользователей, сотрудники спецслужб будут предупреждать действия террористов и людей с психическими отклонениями.

Весной 2018 года Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram на территории России. Причиной стал отказ компании предоставить спецслужбам ключи для дешифрации сообщений пользователей. По данным российских спецслужб, во время организации серии терактов организаторы использовали Telegram для координации действий.

В свою очередь, основатель Telegram Павел Дуров отметил, что предоставить данные, о которых идет речь, технически невозможно. Кроме того, это нарушает 23 статью Конституции РФ. Кроме того, Дуров сообщил, что не всегда таким образом можно вычислить террористов.