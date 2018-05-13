Роскомнадзор разблокировал тысячи IP-адресов компании Alibaba‍

Фото: ТАСС/Zuma/Ju Huanzong

Роскомнадзор разблокировал порядка 8,2 тысячи IP-адресов компании Alibaba, сообщается на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

"Роскомнадзор разблокировал подсеть компании Alibaba (около 8,2 тысячи IP-адресов) для обеспечения стабильной работы сторонних интернет-ресурсов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе подсетей выделены IP-адреса Telegram, которые ведомство продолжает блокировать. В ведомстве также добавили, что продолжат следить за тем, пользуется ли мессенджер разблокированными подсетями.

Ранее Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки с 3,7 миллиона IP-адресов компании Google. Сервисы корпорации работали с перебоями после ограничения доступа к части подсетей.

13 апреля суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля началась блокировка.

В результате в черный список попали подсети, которые использовались для обхода ограничений. Ведомство заблокировало более 20 миллионов IP-адресов, в том числе облачный сервис Amazon и Google.

Как позже рассказали в Роскомнадзоре, блокировка Telegram привела к проблемам в работе 400 интернет-ресурсов. На горячую линию, посвященную проблемам сайтов, поступило несколько десятков тысяч сообщений.