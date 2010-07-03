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20:55

Самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух

технологии за рубежом

20:55

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Фото: facebook.com/Stratolaunch

В Сети появилось видео первого полета самого большого воздушного судна в мире − двухфюзеляжного шестимоторного самолета американской компании Stratolaunch Systems. Он поднялся в небо с аэродрома близ Лос-Анджелеса.


Как заявил астрофизик NASA Томас Цурбухен, этот тестовый полет стал историческим событием для разработчиков воздушного судна. "Речь идет о том, чтобы отправить его на край космоса и за его пределы", − пояснил специалист.

Американская аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems занимается разработкой авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. По данным компании, размах крыльев самого большого самолета равен 117 метрам. Его оснастили шестью двигателями Boeing 747. В Stratolaunch Systems рассчитывают, что в 2020 году воздушное судно запустит в космос первый спутник.

технологии за рубежом

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