Самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух

В Сети появилось видео первого полета самого большого воздушного судна в мире − двухфюзеляжного шестимоторного самолета американской компании Stratolaunch Systems. Он поднялся в небо с аэродрома близ Лос-Анджелеса.



Как заявил астрофизик NASA Томас Цурбухен, этот тестовый полет стал историческим событием для разработчиков воздушного судна. "Речь идет о том, чтобы отправить его на край космоса и за его пределы", − пояснил специалист.

Американская аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems занимается разработкой авиационно-космической системы для доставки грузов в космос. По данным компании, размах крыльев самого большого самолета равен 117 метрам. Его оснастили шестью двигателями Boeing 747. В Stratolaunch Systems рассчитывают, что в 2020 году воздушное судно запустит в космос первый спутник.