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07:30

Самым популярным аудиогидом лета стал "Коломна: от станции в город"

технологии туризм

07:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аудиогид "Коломна: от станции в город" стал самым популярным аудиогидом лета этого года. За лето его прослушали почти 19 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на АО "Центральная ППК".

"Коломна: от станции в город» остается самым востребованным аудиогидом ЦППК. За лето его прослушали почти 19 тысяч человек. Напомним, ранее он был признан самым популярным по итогам первого полугодия 2019 года", – сказано в сообщении.

Прогулка с этим аудиогидом длится около трех часов. За это время можно увидеть знаменитые места Коломны – кремль, фабрику-музей пастилы, Музей калача. Пользователи могут идти по заданному маршруту, включив геолокацию, а приложение рассказывает о том, что именно человек видит в данный момент.

Также в тройку наиболее популярных аудиогидов этого лета вошли "Новый Иерусалим: от станции в город" (более 12 тысяч прослушиваний) и "Переделкино: от станции в город" (почти 9 тысяч).

В серии "Говорящие экспрессы" по числу прослушиваний лидирует аудиогид "Москва – Тула" (более 7,2 тысяч прослушиваний).

Аудиогиды можно проислушать в приложении IZI.travel. Некоторые из них доступны на туристическом сайте АО "Центральная ППК".

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технологии туризм

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