YouTube запускает свой сервис коротких видео в России

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Google объявил о запуске в России собственного сервиса для съемки и монтирования коротких видеороликов YouTube Shorts, бета-версия нового инструмента уже доступна российским пользователям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"С сегодняшнего дня мы начнем постепенно запускать YouTube Shorts (бета) в России. Кроме того, мы собираемся добавлять в инструмент больше функций, учитывая мнения авторов и исполнителей", – говорится в сообщении.

Пользователи YouTube Shorts смогут записывать видео длиной до 60 секунд в сервисе, добавлять в них текст, автоматические субтитры и отрывки из роликов, записанных в памяти смартфона. Также они смогут записывать короткие звуковые дорожки из роликов других пользователей и использовать базовые фильтры для коррекции цвета.

Для просмотра коротких видео на YouTube появился специальный раздел, в мобильной версии – отдельная вкладка.

Как сообщалось, Shorts призван стать аналогом TikTok. Пользователи смогут склеивать несколько роликов, настраивать эффекты и скорость или использовать популярную музыку. Раньше без покупки лицензии у правообладателя YouTube блокировал ролик.