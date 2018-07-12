Роскомнадзор уведомил операторов связи о рисках информирования абонентов через Telegram

12 июля, 21:24
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Роскомнадзор направил письма операторам связи, предупреждая о репутационных рисках при использовании мессенджера Telegram для рассылки информационных сообщений своим абонентам.
"Данное письмо профилактического характера действительно было направлено операторам связи. В нем до операторов доводится информация о поступающих в Роскомнадзор жалобах, авторы которых выражают недоумение или негативную оценку в связи с использованием рядом операторов нестабильно работающего средства коммуникации, доступ к которому ограничен на территории России решением суда", – цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
Репутационные и другие риски могут возникнуть в связи с недовольством абонентов, добавили в Роскомнадзоре.
Ранее СМИ сообщили, что сотовые операторы получили письма-предупреждения по поводу использования Telegram от надзорного ведомства.
Telegram начали блокировать в России с 16 апреля по решению суда из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Вердикт пытались обжаловать, но он остался в силе.
Пользователи мессенджера обходят блокировку, однако, по данным властей, Telegram уже потерял 25 процентов своих пользователей из-за перебоев в работе сервиса.
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