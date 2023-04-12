Хинштейн прокомментировал коллективную подпись депутатов с просьбой разблокировать Twitter

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Для разблокировки Twitter стоит обращаться не в Генпрокуратуру, а к администрации социальной сети, заявил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"До настоящего времени соцсеть не удалила по требованиям Роскомнадзора более 1,3 тысячи запрещенных материалов (порнография, педофилия, пропаганда наркотиков и прочее)", – написал он.

Именно по причине того, что социальная сеть не выполняет требования, было решено ее заблокировать. Разблокировка без удаления запрещенного контента будет противоречить законодательству РФ, подчеркнул Хинштейн.

Как сообщает РИА Новости, депутаты Госдумы, представляющие все фракции, подписали обращение партии "Новые люди" к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разблокировать Twitter на территории России.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что не видит оснований для снятия ограничений с Twitter. В ведомстве подчеркнули, что соцсеть до сих пор не выполнила требования по удалению запрещенного контента.

10 апреля замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин выступил с предложением разблокировать Twitter, если соцсеть вернет доступ к аккаунтам российских ведомств. Его заявление связано с тем, что Twitter снова начал выдавать в поиске аккаунты Кремля, МИД РФ, Минобороны и других министерств.



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