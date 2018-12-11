Tele2 выступит партнером ежегодной премии "HR-бренд"

11 декабря, 19:26
Фото: depositphotos/racorn
Оператор мобильной связи Tele2 станет партнером ежегодной премии "HR-бренд". Как пояснили в компании, Tele2 активно поддерживает инициативы по поиску уникальных HR-подходов.
Как партнер премии мобильный оператор отметит в собственной номинации "HR по другим правилам" наиболее перспективные нестандартные проекты в области управления персоналом. Кроме того, директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова выступит почетным членом жюри конкурса. Она оценит представленные проекты с точки зрения бизнес-эффективности.
По словам гендиректора компании Сергея Эмдина, "каждый бизнес стремится к успешному развитию, а профессиональные премии способствуют его общественному признанию". Он выразил уверенность, что это партнерство будет "эффективно для премии так же, как и для Tele2 в целом".
Гендиректор компании Headhunter, которая выступила организатором конкурса, подчеркнул, насколько важно "скорректировать свою стратегию и разглядеть новые эффективные инструменты" в постоянно меняющемся мире. По словам Михаила Жукова, специалисты HR стоят "в авангарде бизнеса". Жуков также отметил, что партнерство с Tele2 и учреждение номинации "HR по другим правилам" будут способствовать развитию не только профессионального HR-сообщества, но и рынка труда в целом.
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