10 марта 2018, 20:44Технологии
Россия подпишет с ЦЕРН новое соглашение
Фото: Кейстон/Фотохроника ТАСС
Россия подпишет новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) в 2018 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
"В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и ЦЕРН, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке", – отметили в ведомстве.
Отмечается, что сейчас документ, который призван поднять статус РФ в исследованиях, проходит процедуру согласования.
"Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия в отличие от ассоциированного членства в организации. Именно поэтому Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве", – заявили в пресс-службе министерства.
В частности, в новом соглашении "предполагается оговорить участие ЦЕРН в строительстве научных установок в России класса мегасайнс".
Ранее сообщалось, что Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРН, поданную еще в 2013 году.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!