В Балашихе нашли майнинговую ферму с долгами в 30 миллионов рублей

В Подмосковье нашли майнинговую ферму с долгом в 30 млн рублей

Майнинговую ферму обнаружили в одном из жилых комплексов Балашихи. Ее нашли благодаря долгу за электричество, который перевалил уже за 30 миллионов рублей, сообщает телеканал Москва 24.

Местные жители уверены, что на территории комплекса работает не одна такая майнинговая ферма. Теперь оборудование для добычи криптовалют ищут полицейские. Они осматривают подвалы, нежилые помещения и автомобили, въезжающие на территорию нового микрорайона.

Как полагает следствие, оборудование для майнинга установил руководитель товарищества собственников недвижимости. При этом платежки с завышенными счетами приходят всем жильцам.

Люди утверждают, что продолжают платить за электричество, а вот управляющая компания перестала с начала лета. Теперь в домах ежедневно отключают свет, и жильцы часто застревают в лифтах.

Эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин отмечает, что благодаря некачественному подключению можно хорошо сэкономить. Однако существует риск лишиться всего оборудования. В этом случае владельцы выиграли около 50 миллионов рублей, однако теперь могут потерять оборудование стоимостью 100 миллионов рублей.

На майнинг криптовалют, популярный во всем мире, уходят колоссальные объемы электроэнергии. К примеру, совокупные затраты на майнинг только биткоинов в октябре превысили энергозатраты Чили и Австрии.