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Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам "ОВД-Инфо" (СМИ, выполняющее функцию иностранного агента в РФ). Об этом информирует РИА Новости.

"Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам иностранного агента – медиапроект "ОВД-Инфо" по запросу Минюста России", – говорится в сообщении.

Ограничение доступа к ресурсам иноагентов на основании запроса Минюста предусмотрено статьей "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Два года назад стало известно, что ведомство заблокировало на территории РФ сайт медиапроекта "ОВД-Инфо". Решение об этом принял Луховицкий районный суд.