Россия рассмотрит возможность создания многоразовой ракеты среднего класса

8 декабря, 09:16
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Россия планирует создать многоразовую ракету среднего класса. Она должна стать ответом ракете-носителю Falcon 9, созданной корпорацией SpaceX предпринимателя Илона Маска.
Разработка ракеты с многоразовой первой ступенью будет идти параллельно с созданием ее одноразовой версии – "Союз-5". Унификация позволит запускать ракету с Байконура, Восточного, а также с плавучего космодрома в Тихом океане – по программе "Морской старт", сообщает газета "Известия".
В ближайшее время РКК "Энергия" и ракетно-космический центр "Прогресс" представят в "Роскосмос" проект одноразового "Союза-5", эскизное проектирование которого завершилось в конце ноября. Носитель среднего класса придет на смену ракете "Зенит", создаваемой Россией совместно с Украиной.
В РКК "Энергия" отметили, что техническое задание "Роскосмоса" на разработку "Союза-5" не предусматривает многоразового применения этой ракеты. Поэтому вопросы многоразового использования первой ступени будут рассмотрены в инициативном порядке. Решение о продолжении работ примут по итогам рассмотрения.
Предполагается, что ракета будет совершать самостоятельную посадку, по аналогии с Falcon 9. Также рассматриваются варианты использования парашютов. Однако по словам гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева, главным фактором, который будут учитывать при разработке, станет экономическая целесообразность создания такой ракеты.
В США ракеты с посадкой первых ступеней после старта имеют уже две частные компании. В 2015 году фирма Blue Origin провела испытания одноступенчатого носителя легкого класса. В том же году SpaceX удалось посадить на Землю первую ступень двухступенчатой ракеты среднего класса Falcon 9.
12 октября SpaceX с помощью Falcon 9 доставила на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник SES-11/EchoStar 105. После этого первую ступень носителя успешно посадили на плавучую платформу.
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