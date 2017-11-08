NASA и Uber создадут летающее такси

Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens

Сервис такси Uber заключил контракт с NASA о разработке программного обеспечения для контроля за маршрутами летающих такси.

Проект по созданию летающего такси называется Uber Elevate, сообщает Reuters.

Отмечается, что тестировать летающие такси Uber начнет в Лос-Анджелесе в 2020 году. Машины будут рассчитаны на четырех пассажиров и смогут развивать скорость до 321 км/ч.

Ранее компания Uber пообещала выпустить летающий автомобиль к 2020 году. По словам представителя корпорации Джеффа Холдена, "городская авиация" – это следующий шаг для Uber. Автомобиль покажут на выставке World Expo-2020 в Дубае, для реализации проекта компания намерена сотрудничать с пятью авиастроительными компаниями.

Ожидается, что внедрение летающих машин снизит загруженность на дорогах и улучшит ситуацию с чистотой воздуха.

Также компания намерена создать инфраструктуру, необходимую для вертикального взлета и подсадки малой авиации в городе.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!