Разведка США назвала российскую технологию распознавания лиц лучшей

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Агентство передовых исследований в сфере разведки США (IARPA) назвало технологию NtechLab − разработчика сервиса FindFace, лучшей для распознавания лиц.

Как сообщает "Лента.ру", NtechLab одержала победу в двух из трех номинаций: "Скорость идентификации" и "Точность верификации", выиграв приз в 25 тысяч долларов. По "точности идентификации" российская компания уступила лишь китайской Yitu.

Как рассказал основатель NtechLab Артем Кухаренко, разработанный компанией алгоритм эффективен даже для работы с самыми сложными базами изображений. "Он максимально приспособлен к реальным уличным условиям, что обеспечивает его высокую востребованность", − подчеркнул Кухаренко. Он также отметил, что, невзирая на санкции, российский "алгоритм заслужил признание структур, которые работают с разведывательным сообществом США и известны своей требовательностью к любым технологическим решениям". По мнению Кухаренко, это лишний раз подтверждает, что "вопросы безопасности не имеют границ".

Конкурс Face Recognition Prize Challenge проводится IARPA и Национальным институтом стандартов и технологий США для поиска наиболее эффективного алгоритма распознавания лиц независимо от качества изображения.

Уточняется также, что Агентство IARPA подчиняется директору национальной разведки, который стоит во главе разведывательного сообщества США, куда входят ФБР и ЦРУ.