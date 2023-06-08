Роскомнадзор разработал проект об отмене срока действия лицензий на радиовещание

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Роскомнадзор инициировал проект, который сделает лицензии на радиовещание и регистрацию радиоканалов бессрочными. Об этом в ходе конференции "Локальное радио: инновации и перспективы" в Сочи рассказал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Мы подготовили и инициировали законопроект об отмене срока действия лицензий на вещание, согласно которому лицензии на радиовещание, как и регистрация радиоканалов, станут бессрочными", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что межгосударственная телерадиокомпания "Мир" заявила о попытке взлома своих ресурсов. Неизвестные попытались атаковать спутниковую систему передачи данных 7 июня в 11:10.

Позже стало известно, что в Ростове-на-Дону на пару секунд взломали одну из радиостанций.