7 июля, 09:36
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Twitter за два месяца заблокировал более 70 миллионов подозрительных аккаунтов.
Как сообщает издание Washington Post со ссылкой на отчет компании, с октября 2017 года соцсеть вдвое увеличила активность по борьбе с фейковыми пользователями и распространением ложной информации.
Ряд источников сообщил, что изменения в политике компании связаны с давлением Конгресса США в связи с расследованием "российского вмешательства" в американские выборы.
Весной 2018 компания Twitter обновила политику конфиденциальности в рамках нового закона Евросоюза о защите данных.
В компании считают важным дать знать пользователям, какими сведениями они делятся с Twitter и как в соцсети их используют. Кроме того, в соцсети подчеркнули, что пользователи должны иметь преимущественный контроль по управлению над сбором и использованием своих данных. Известно, что нововведения преимущественно затронут средства управления личной информацией.
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