МТС заплатит огромный штраф США

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Компания МТС выплатит США штраф по делу о своей дочерней компании в Узбекистане. Об этом заявила пресс-служба компании, передает РИА Новости.

Российский оператор уже заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам и Минюстом США. Таким образом, в этом расследовании поставлена точка. Размер штрафа составляет 850 миллионов долларов. Штраф будет выплачен из средств, зарезервированных на эти цели по итогам третьего квартала прошлого года.

В 2015 году американский Минюст совместно с голландской прокуратурой начал расследование в отношении сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой.

По версии следствия, операторы связи, в том числе и МТС, при помощи коррупционной схемы передавали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Каримовой. Проводилось это в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране.

В сентябре прошлого года ФАС РФ оштрафовала МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 по делам о национальном роуминге на 750 тысяч рублей для каждой компании.