Суд вернул компании "Яндекс" бренд "Яндекс Афиша"

Фото: Москва24/Евгения Смолянская

Суд по интеллектуальным правам признал незаконной отмену регистрации товарного знака "Яндекс Афиша" и обязал Роспатент выплатить "Яндексу" 4,5 тысячи рублей уплаченной госпошлины. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания "Яндекс" в 2019 году зарегистрировала товарный знак "Яндекс Афиша", но спустя один год Роспатент отменил решение после жалобы компании "Афиша", которая на своем портале "Афиша" распространяет похожую информацию о развлечениях и разных мероприятиях.

Тогда Роспатент пришел к выводу, что указанные товары и услуги компаний имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Ведомство решило, что включение в товарный знак "Яндекса" охраняемого элемента "Афиша" было неправомерным.

На заседании представитель "Яндекса" сообщил, что их товарный знак является единым элементом и неделимой семантической конструкцией. Также он ссылался на опросы потребителей, которые гласят, что слово афиша ассоциируется просто с объявлением, а "Яндекс Афиша" – с интернет-сервисом по продаже билетов на мероприятия.

Отмечается, что представитель Роспатента попросил отклонить иск "Яндекса" и заявил, что товарный знак "Афиша" с 2001 года использовался правообладателем, а его использование в бренде "Яндекс Афиша" может вводить в заблуждение пользователей.

Также представитель компании "Афиша" утверждает, что "Яндекс" выдавливает конкурентов и выразил свои опасения, что при глобализации могут пострадать и другие бренды.

Ранее сообщалось, что сервисы "Яндекс Карты" и "Навигатор" стали предупреждать водителей о приближении к железнодорожному переезду звуковым сигналом "Впереди железнодорожный переезд". Также соответствующая икона появится на этапе выбора маршрута.

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