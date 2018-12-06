Студенты МГУ научились научно определять качество виски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники химического факультета МГУ разработали метод определения качества виски. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Как отмечают в вузе, виски популярен как в России, так и за рубежом, а чем выше популярность напитка, тем больше его подделок появляется на рынке. Свой аналитический метод химики назвали "флуоресцентный язык", результаты исследования опубликованы в журнале Microchemical Journal.

"Фальсификаты виски выявляют различными методами, в основном, сложными и дорогостоящими. Московские химики под руководством доктора химических наук, ведущего научного сотрудника кафедры аналитической химии химического факультета МГУ Михаила Беклемишева предложили классифицировать виски модифицированным методом флуориметрии", – сказано в сообщении вуза.

Разработанная модификация метода флуориметрии позволяет различать сходные между собой объекты сложного состава, классифицировать их, устанавливать производителя (тип сырья, место производства), выявлять фальсификаты. Также она позволит выявлять некоторые заболевания животных и людей, отметил декан химического факультета МГУ Степан Калмыков.

Флуоресцентный "метод отпечатков пальцев" распространен, однако он не всегда позволяет различать образцы в полной мере. Ученые предложили добавить к виски определенные флуорофоры – вещества, обладающие люминесценцией, – чей спектр меняется в присутствии компонентов виски.

Также химики показали, что можно различить 16 видов виски с помощью одного коммерчески доступного флуорофора. Научные сотрудники уже апробировали "флуоресцентный язык" и на других объектах: смесях модельных аналитов (лекарственных препаратов) и сложных матрицах, включая плазму крови.

В конце ноября сообщалось о новом мировом рекорде стоимости виски. На устроенных аукционом Christie"s торгах виски The Macallan ушел с молотка за 1,2 миллиона фунтов стерлингов, то есть за 1 миллион 528 тысяч 800 долларов. Сам напиток был выпущен в 1986 году, а его бутылку лично расписал ирландский художник Майкл Диллон.