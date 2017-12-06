В Paint обнаружили секретную функцию

6 декабря, 13:34
Фото: ТАСС/YAY
В графическом редакторе Paint, входящем в базовый комплект программного обеспечения операционной системы Windows, нашли функцию создания градиента.
Об этом сообщил один из пользователей микроблога Twitter. "Вы знали, что Paint умеет делать градиенты?" – написал он, сопроводив запись видео-инструкцией.
В видеоролике говорится, что для создания градиентного фона нужно провести линию через исходный "лист" и закрасить части разными цветами с помощью функции заливки. Затем надо уменьшить изображение до одного пикселя, а потом вернуть ему исходный размер.
В мае сообщалось, что американский писатель Пэт Хайнс выпустил книгу рассказов, которую иллюстрировал десять лет в программе Power Paint.
Рассказ "Кровавый лагерь и неизбежная месть" про подростков 1980-х, поехавший в лагерь в Нью-Гемпшире, полный монстров и призраков, Хайнс написал еще в 2000-х. Так как он не разбирался в программах вроде Adobe Photoshop или Illustrator, то решил проиллюстрировать его с помощью примитивной Power Paint.
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