В Новосибирске разработают летающий автомобиль

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Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.

На создание полномасштабного демонстратора машины и проведение необходимых испытаний отводится четыре года.

Дальность полета аппарата составит тысячу километров, максимальная скорость превысит 300 километров в час, вес полезной нагрузки – до 500 килограммов. Автомобиль сможет взлетать и садиться на площадку 50 на 50 метров.

Аппарат будет не беспилотным, но с автоматической системой управления. В частности, такую машину можно будет применять для спасательных операций.

Ранее сообщалось, что в столице появится сервис аэротакси. Соглашение о создании городской системы аэромобильности подписали на МАКС-2019 "Яндекс.Такси" и компания "ВР-Технологии", входящая в холдинг "Вертолеты России".