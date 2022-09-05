Стала известна дата старта продаж нового iPhone 14 – инсайдеры

11:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Китайское издание My Drivers сообщило, что новые версии Apple iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max поступят в продажу 16 сентября.
Также стали известны расценки мобильных устройств. Например, iPhone 14 на 128, 256 и 512 гигабайт будут стоить 799, 899 и 1 099 долларов соответственно. Цены на iPhone 14 Max c такой же памятью составят 899, 999 и 1 199 долларов соответственно.
В китайском издании отметили, что iPhone 14 Pro будут стоить дороже – цены на 128, 256, 512 гигабайт и 1 терабайт составят 1 099, 1 199, 1 399 и 1 599 долларов соответственно. А чтобы приобрести iPhone 14 Pro Max с такой же памятью, нужно будет заплатить 1 199, 1 299, 1 499 и 1 699 долларов соответственно.
Также стала известна дата презентации новой версии знаменитого гаджета. Мероприятие состоится 7 сентября.
Ранее сообщалось о фото нового iPhone 14 Pro. Гаджет показали в трех цветах, в том числе фиолетовом. Но увидеть этот цвет можно только под определенным углом.
Также ранее пользователи сообщили о проблемах с доступностью нынешних моделей Apple Watch перед презентацией новой серии. На данный момент на официальном сайте Apple люди не могут приобрести Apple Watch Series 7 и SE.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: