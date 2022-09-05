Стала известна дата старта продаж нового iPhone 14 – инсайдеры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Китайское издание My Drivers сообщило, что новые версии Apple iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max поступят в продажу 16 сентября.

Также стали известны расценки мобильных устройств. Например, iPhone 14 на 128, 256 и 512 гигабайт будут стоить 799, 899 и 1 099 долларов соответственно. Цены на iPhone 14 Max c такой же памятью составят 899, 999 и 1 199 долларов соответственно.

В китайском издании отметили, что iPhone 14 Pro будут стоить дороже – цены на 128, 256, 512 гигабайт и 1 терабайт составят 1 099, 1 199, 1 399 и 1 599 долларов соответственно. А чтобы приобрести iPhone 14 Pro Max с такой же памятью, нужно будет заплатить 1 199, 1 299, 1 499 и 1 699 долларов соответственно.

Также стала известна дата презентации новой версии знаменитого гаджета. Мероприятие состоится 7 сентября.

Ранее сообщалось о фото нового iPhone 14 Pro. Гаджет показали в трех цветах, в том числе фиолетовом. Но увидеть этот цвет можно только под определенным углом.

Также ранее пользователи сообщили о проблемах с доступностью нынешних моделей Apple Watch перед презентацией новой серии. На данный момент на официальном сайте Apple люди не могут приобрести Apple Watch Series 7 и SE.