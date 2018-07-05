В Google прокомментировали утечку документов Docs в поисковые системы

5 июля, 22:17
Фото: depositphotos/wolterke
Компания Google прокомментировала утечку документов с сервиса Docs в поисковики. Файлы стал индексировать "Яндекс".
По данным IT-корпорации, сервис Docs работает корректно. В блоге компании уточняется, что поисковики могут находить файлы, которые их владельцы сделали публичными. Утечка также может произойти, если кто-то опубликовал ссылку на документ.
Ранее документы сервиса начал находить "Яндекс". Иногда поисковая система выдавала контакты, пароли и файлы с приватной информацией. В российском поисковике проблему объяснили тем, что сервис индексирует все страницы, не защищенные логином и паролем.
В Роскомнадзоре сообщили, что направили российскому поисковику запрос в связи с инцидентами. В ведомстве отметили, что позднее опубликуют дополнительные комментарии.
Ранее СМИ сообщили, что Google дает доступ к переписке пользователей почтового клиента Gmail сторонним компаниям-разработчикам. Отмечалось, что случаев некорректного использования данных зафиксировано не было, а сам доступ нужен для улучшения работы почтового клиента.
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