СМИ сообщили о доступе посторонних к письмам пользователей Gmail

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Google разрешает просматривать письма пользователей Gmail разработчикам сторонних приложений, несмотря на свои прошлогодние обещания прекратить такой сбор данных.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Издание провело интервью более чем 20 бывших и действующих сотрудников компаний, создающих программное обеспечение для почтового сервиса. Речь идет о доступе для сотен сторонних компаний. Сотрудники могут читать переписки людей, подписанных на сервисы, сравнивающих цены в магазинах, планирующих маршруты и другие. Google не предпринимает активных действий для защиты конфиденциальности клиентов.

Например, компания Return Path имеет доступ примерно к 100 миллионам электронных писем. Как рассказал экс-техдиректор компании Тед Лоудер, разработчики читали сообщения, чтобы создавать новые или совершенствовать уже существующие программные алгоритмы.

Этим же занимался и один из разработчиков Gmail – компания Edison Software, создающая мобильное приложение для чтения и организации электронной почты. Сотрудники просмотрели сотни писем для создания обновлений, сообщил генеральный директор Edison Software Микаэл Бернер.

Разрешения пользователей компании не получали. Разработчики утверждают, что практика обусловлена пользовательскими соглашениями, подчеркивая, что они используют строгие протоколы для сотрудников, читающих электронные письма.

В Google подчеркнули, что дают компаниям данные пользователей, давших особое разрешение. Чтение допускается только в особых случаях, когда это обусловлено интересами безопасности или когда клиенты сами дали на это свое согласие.

Издание отмечает, что подтверждений неосторожного использования информации из переписки пользователей нет. Однако защитники конфиденциальности и многие руководители из технической отрасли утверждают, что сама возможность доступа может привести к утечкам данных.

Ранее скандал с утечкой данных разразился вокруг социальной сети Facebook. В 2018 году стало известно, что соцсеть слила данные 90 миллионов пользователей сторонней компании, использовавшей их для политической рекламы.