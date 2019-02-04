В середине февраля начнут принимать заказы на автомобили Aurus

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Компания Aurus продолжает принимать предварительные заказы на свои автомобили – лимузин Senat Limousine L700 и седан Senat S600. Дилерские компании "Авилон" и "Панавто", которые являются официальными торговыми партнерами Aurus в России, будут принимать предварительные заказы с 15 февраля. Об этом сообщило министерство промышленности и торговли.

"Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда", – сказал глава ведомства Денис Мантуров.

Число предзаказов на Aurus Senat превысило возможности производственного цикла 2019 года. В 2019–2020 годах машины Aurus будут выпускаться на мощностях ФГУП "НАМИ" в Москве, которые позволяют производить до 150 автомобилей в год. С 2021 года серийное производство Aurus будет налажено на мощностях компании "Соллерс" в Елабуге. Это позволит увеличить их выпуск до 5000 в год. Как отмечает агентство "Автостат", автомобили бренда Aurus будут поставляться на экспорт.

Aurus – семейство автомобилей представительского и высшего класса. В его состав на единой модульной платформе входят лимузин и седан Aurus Senat, внедорожник, мотоцикл и микроавтобус с длинной и короткой базой.