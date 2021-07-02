Москвичи стали чаще покупать детям умные часы с голосовыми помощниками

14:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В июне 2021 года в сети МТС количество активных умных часов, которые позволяют родителям отслеживать местоположение их ребенка, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с показателем за тот же месяц в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты анализа обезличенных данных, проведенного компанией. Особым спросом пользуются модели со встроенными играми и голосовыми помощниками.
Популярность подобных устройств подтверждают и показатели продаж: с начала текущего года в салонах компании купили на 95% больше детских часов, чем за такой же период годом ранее. В частности, растет востребованность устройств с расширенным функционалом: так, четверть продаж пришлась на гаджеты с функцией голосовых помощников, с которыми дети общаются и играют в простые игры. Самые популярные модели – Elari KidPhone 2, Elari KidPhone 4G и Jet Kid Star.
Как отметили в МТС, чаще всего умные часы носят дети из таких районов Москвы, как Хорошёво-Мнёвники, Митино, Марьино, Южное Бутово и Раменки, а в случае с областью – в Балашихе, Мытищах, Красногорске, Химках и в Подольске.
По данным оператора, на звонки родителям юные пользователи тратят в среднем 38 минут в месяц, только 10% детей разговаривают больше 100 минут в месяц, еще 8% общаются со своими мамами и папами с помощью носимых устройств чаще чем через день.
К причинам такой популярности умных детских часов в МТС относят их доступность (цены варьируются от 999 до 4 999 рублей), простоту и эффективность использования: с их помощью можно отслеживать местонахождение ребенка, а тот в свою очередь может созваниваться лишь с ограниченным кругом лиц.
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