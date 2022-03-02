Москвичи могут получить бесплатный доступ к видео и фильмам

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Москвичи могут получить безлимитный доступ к видео на YouTube и бесплатно смотреть фильмы на Wink в рамках тарифа Black от Tele2, сообщает пресс-служба компании.

Помимо YouTube и Wink, в пакет также входят безлимит на мессенджеры и соцсети, 50 гигабайт мобильного интернета, а для связи пользователям будут доступны безлимитные звонки на номера внутри сети и 1 200 минут для звонков абонентам других операторов по всей стране.

Также Tele2 обновил тариф "Премиум", в котором безлимитный трафик в YouTube, популярных соцсетях и мессенджерах, доступ к фильмам Wink, но 60 гигабайт интернет-трафика и 2 000 минут для звонков на номера других операторов России.

Кроме того, пользователям предложат выделенную линию обслуживания в техподдержке, а также автоматически защитят от нежелательных подписок.

Ранее в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили, что россияне могут пользоваться соцсетью "ВКонтакте" и порталом "Госуслуги" даже при отсутствии денег на балансе лицевого счета. Это стало доступно благодаря опции "Доступный интернет".