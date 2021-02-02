Instagram ввел функцию восстановления недавно удаленного контента

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Социальная сеть Instagram запустила функцию восстановления недавно удаленного контента, а также улучшила систему безопасности пользователей, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы запускаем функцию недавно удаленные, которая поможет вам управлять своим контентом. Мы знаем, что это то, что люди просили, и теперь вы впервые сможете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram", – говорится в пресс-релизе компании.

Там уточнили, что в Istagram также были добавлены новые средства защиты от возможного взлома страниц пользователей и удаления постов злоумышленниками. Теперь при удалении или восстановлении удаленного ранее контента пользователь должен будет подтвердить, что он именно является владельцем страницы.

Как отметили в пресс-релизе, удаленные сторис будут храниться 24 часа, а остальной контент – 30 дней.

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