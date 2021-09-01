Россия на несколько лет опережает другие страны в создании авиации на сверхпроводниках

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Россия на два-три года опережает другие страны в создании авиационных сверхпроводниковых электромоторов, сообщил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (входит в НИЦ Институт имени Н. Е. Жуковского) Михаил Гордин.

"По части создания систем на сверхпроводниках благодаря российскому разработчику "СуперОкс", одному из мировых лидеров в этой области знаний, мы опережаем наших зарубежных конкурентов года на два-три. В авиации это очень большой срок. Главное – не сбавлять темп", – сказал РИА Новости Гордин.

Он также отметил, что в создании традиционных электродвигателей для авиации Россия остается на уровне со всем миром и даже немного отстает. Однако затраты в этой области гораздо меньше.

Ранее российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ совершил первый полет в рамках испытаний на авиасалоне МАКС-2021.

Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя. В ее состав входит блок аккумуляторных батарей, электрический двигатель мощностью 500 киловатт и энергоузел для его питания – турбовинтовой двигатель и подключенный к нему электрогенератор.