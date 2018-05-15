Новый ударный авиакомплекс поступит на вооружение ВКС РФ в октябре − СМИ

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Дальняя авиация Воздушно-космических сил России в октябре получит на вооружение новый авиационный ударный комплекс. Как сообщили ТАСС в российском ОПК, речь идет о модернизированном дальнем бомбардировщике Ту-22М3М, оснащенном новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32.

По словам собеседника агентства, предполагается, что "первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 большой дальности заступит на боевое дежурство в составе Дальней авиации в октябре этого года".

По информации агентства, дальний бомбардировщик был взят для модернизации из строевых самолетов Дальней авиации. В связи с этим ему не требуются длительные испытания. Как уточнил представитель оборонно-промышленного комплекса, "будут проведены только несколько полетов для подтверждения заявленных технических характеристик". Отмечается, что модернизированный Ту-22М3М оснастили новыми авионикой, прицельно-навигационным комплексом и другим бортовым радиоэлектронным оборудованием. Кроме того, самолет получил двигатель НК-25 с полным ресурсом, добавил собеседник агентства.