"Ростелекому" разрешили повысить тарифы на связь

"Ростелеком" может повысить тарифы на телефонную связь. Так, например, стоимость пользования абонентской линией возрастет с 125 до 181 рубля в месяц, а стоимость базового объема соединений на комбинированном тарифном плане - с 104 до 119 рублей

Утверждены уровни тарифов "Ростелекома" на телефонную связь в Москве. Приказ был опубликован в "Российской газете" от 5 сентября.

Согласно документу, "Ростелеком" может повысить ежемесячную стоимость пользования абонентской линией с 125 до 181 рубля, независимо от тарифного плана – абонентского, комбинированного или повременного. Стоимость неограниченного объема местных телефонных соединений для абонентского номера индивидуального пользования подорожает с 220 до 260 рублей, поясняет Lenta.ru.

Стоимость базового объема соединений на комбинированном тарифном плане разрешается повысить с 104 до 119 рублей, а базовый объем понизится с 450 до 350 минут.

Зато плату за подключение телефона разрешено снизить с 7,2 до 5,4 тысячи рублей.