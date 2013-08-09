В "ЗИЛе" пройдет мастер-класс по по парному танцу West Coast Swing

В воскресенье, 11 августа, в Культурном центре ЗИЛ пройдет мастер-класс West Coast Swing, который проведет российская танцевальная пара Екатерина Авласевич и Григорий Лебедев. После мастер-класса состоится танцевальная вечеринка.

Именитая российская пара проведет мастер-класс для тех, кто желает вновь попрактиковаться в танцевальных упражнениях и улучшить свои навыки в импровизации.

West Coast Swing – парный танец, наследник линди-хопа 1930-1940-х годов. Танцуют его в быстром ритме под блюз или рок-н-ролл.

Екатерина Авласевич и Григорий Лебедев - одни из первых преподавателей направления West Coast Swing, которое начало развиваться в России в 2007 году.

Мастер-класс пройдет с 17:00 до 20:00. Вечеринка – с 20:00 до 23:00. Вход платный.