Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября 2012, 12:13

Транспорт

Кавказцы ограбили столичного таксиста, угрожая ему ножом и пистолетом

Трое кавказцев, севших в автомобиль Mazda 13 октября, ограбили таксиста. Угрожая 37-летнему водителю ножом и пистолетом, злоумышленники отобрали у него мобильный телефон и 12 тысяч рублей.

Затем бандиты высадили свою жертву на 3-й Павлоградской улице и скрылись на машине таксиста. Около часа ночи пострадавший завил о разбое в полицию, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас ведется розыск грабителей.

такси ограбления разбой кавказцы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика