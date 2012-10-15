Кавказцы ограбили столичного таксиста, угрожая ему ножом и пистолетом

Трое кавказцев, севших в автомобиль Mazda 13 октября, ограбили таксиста. Угрожая 37-летнему водителю ножом и пистолетом, злоумышленники отобрали у него мобильный телефон и 12 тысяч рублей.

Затем бандиты высадили свою жертву на 3-й Павлоградской улице и скрылись на машине таксиста. Около часа ночи пострадавший завил о разбое в полицию, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас ведется розыск грабителей.